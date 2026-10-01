Un terreno cercado con esteras y maderas, ubicado en el sector El Huarango, en La Tierra Prometida (Ica), habría sido utilizado para guardar vehículos reportados como robados. El hallazgo se produjo durante una intervención desarrollada por agentes del Escuadrón Verde - Grupo Terna de la Región Policial Ica, quienes detuvieron a dos personas presuntamente vinculadas con el caso.

Golpe policial

La intervención fue resultado de un trabajo previo de inteligencia, seguimiento y vigilancia realizado por los efectivos policiales. De acuerdo con la información proporcionada durante el operativo, el análisis de imágenes de videovigilancia permitió obtener información sobre el desplazamiento y posterior abandono de vehículos en esta zona de Ica.

Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron tres automóviles de la marca Chevrolet Spark. Dos de ellos ya figuraban con denuncias por hurto en la provincia de Chincha.

Se trata de un vehículo de color plata, con placa P1U-661, y otro de color azul, con placa Y1R-322. Ambos fueron trasladados para continuar con las diligencias y verificar su procedencia.

Pero durante la intervención también fue encontrado un tercer automóvil, un Spark de color rojo, con placa D5G-085. Según la información preliminar proporcionada por la Policía, este vehículo habría sido reportado como hurtado durante la misma jornada, el miércoles 30 de septiembre.

Al momento de la intervención, la unidad todavía no contaba con una denuncia formal registrada, por lo que los agentes solicitaron la colaboración de la ciudadanía para ubicar a su propietario y verificar si había sido víctima de un robo.

Asimismo, se incautó una motocicleta sin placa, dos celulares, dinero en efectivo y diversas herramientas, entre ellas llaves y desarmadores.

La Policía sostiene que la ubicación del inmueble no fue producto de una intervención casual. Los agentes del Grupo Terna habrían realizado previamente labores de seguimiento y análisis de información, incluyendo la revisión de imágenes de videovigilancia.

Los agentes mantienen la hipótesis de que el inmueble podría haber funcionado como un punto “guarida” utilizado para almacenar vehículos robados de diferentes sectores.

La Policía también informó que, a poca distancia del lugar, anteriormente había sido localizada una mototaxi que contaba con una denuncia por hurto, situación que será considerada dentro de las diligencias para determinar si existe alguna relación entre ambos hechos.

Los intervenidos fueron identificados con las iniciales C.A.Y.O. (39), alias “Tuerka”, y I.F.B.C. (48), alias “Perno”, quienes son investigados por el presunto delito de receptación, quienes serían presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Fantasmas del Volante”.

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