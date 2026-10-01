La atleta cajamarquina, Rosalía Zegarra, escaló hasta la sexta posición en el ranking general del circuito mundial Merrell Skyrunner World Series, acumulando un total de 343 puntos.

Este resultado llega tras su buen desempeño en Gorbeia Suzien, disputada el pasado 26 de septiembre sobre un recorrido de 32 kilómetros en el País Vasco, España. En esta competencia, la española Sara Alonso se consagró con el primer lugar, seguida de la rumana Denisa Dragomir y la británica Natalie Beadle. Zegarra demostró gran jerarquía para luchar con las mejores del mundo.

Rosalía Zegarra, integrante del team CIVA Endurance Club, cruzó la línea de meta en un meritorio décimo tercer lugar (puesto 13), un resultado de alto valor competitivo que le otorga el puntaje necesario para el ranking mundial.

“Enfrentarse a las mejores del mundo en una prueba tan mítica y técnica como la Gorbeia Suzien exige dar el 100% en cada pendiente. Ha sido una competencia muy dura. Estamos muy cerca de concretar el gran objetivo de clasificar a la final de noviembre”, indicó Zegarra tras la competencia.

Su próximo reto será Sobrescobio Redes Trail en Asturias, España, el próximo 24 de octubre. Una dura prueba de 32 kilómetros que cuenta con un desnivel positivo de 2,100 metros.