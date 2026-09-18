La Municipalidad Provincial de Huancayo ha iniciado las investigaciones correspondientes tras difundirse la presunta fuga de un vehículo del depósito municipal (cochera) durante horas de la noche, hecho en el que habrían participado o colaborado trabajadores de la propia institución.

​El gerente de Tránsito y Transportes de la comuna provincial, Jorge Quispe, explicó que se han dispuesto las diligencias administrativas e investigaciones para determinar responsabilidades y aplicar los procedimientos disciplinarios que correspondan. Asimismo, de ser necesario, el caso será derivado a la Procuraduría Municipal para las acciones legales en el ámbito judicial.

​El funcionario recordó que en 2025 se presentó un incidente similar derivando el caso a las instancias administrativas y a la Procuraduría, lo que concluyó en la suspensión de una servidora municipal por un año.

​Frente a este nuevo hecho, se ha dispuesto la rotación de tres servidores relacionados con el turno del incidente. Además, se realizó el cambio del titular de la Jefatura de Fiscalización.

Por su parte el regidor, Elio Laureano, explicó que solicitaron los informes respectivos a la GTT para esclarecer las circunstancias de la fuga. Según la información preliminar, se trataría de una unidad de uso privado que llevaba un periodo prolongado internado en la cochera e incluso se encontraría en un proceso judicializado.