Una diligencia de la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público generó expectativa entre la población del distrito de Independencia, provincia de Pisco. El hecho ocurrió durante la mañana del jueves 17 de setiembre, cuando personal policial y representantes de la Fiscalía llegaron hasta las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Independencia para realizar actuaciones en el marco de sus competencias. El distrito tiene como alcalde a Eric Gamarra Pajuelo.

Diligencia en municipio

La presencia de las autoridades estaría relacionada con presuntas irregularidades que son materia de evaluación por parte de las entidades competentes. Hasta el momento, no se ha precisado oficialmente cuáles son los hechos específicos que motivaron la diligencia ni qué funcionarios o servidores podrían estar comprendidos.

La DIRCOCOR es una unidad especializada de la Policía Nacional encargada de apoyar las investigaciones relacionadas con presuntos delitos contra la administración pública, en coordinación con el Ministerio Público.

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Independencia informó que durante la diligencia brindó las facilidades y colaboración necesarias a los agentes de la DIRCOCOR y del Ministerio Público. A través de un pronunciamiento, señalo su compromiso con la transparencia, el respeto al debido procedimiento y la cooperación con las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley.

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