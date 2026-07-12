Un operativo conjunto ejecutado por la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional y el Ministerio Público este sábado, permitió la detención preliminar de un capitán y cuatro suboficiales de la Policía Nacional, investigados por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. La intervención se realizó por disposición del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Nasca, en el marco de una investigación relacionada con el denominado “caso de los whiskys”.

Investigación de la DIRCOCOR

Entre los detenidos figura el capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP) Elmer Huamán Quispe, jefe del Destacamento de Protección de Carreteras (DESDPC) de Nasca, quien fue intervenido en Lima. Asimismo, fueron detenidos los suboficiales Técnico de Tercera PNP Teófilo Martín Sedano Tisoc, Suboficial de Primera PNP Héctor Williams Spencer Campos Vera, Suboficial de Primera PNP Jesús Echegaray Cajamarca y Suboficial de Segunda PNP Jhosep Salomón Fuentes, quienes laboraban en la dependencia policial de carreteras de Nasca.

Las diligencias fueron autorizadas mediante las Resoluciones Judiciales N.° 01 y 02, emitidas por el juez Anthony Eduardo Arias Mejía, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Nasca. La investigación es dirigida por el Segundo Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos de Ica, a cargo de la fiscal provincial Noris Elva Ricse Cisneros.

La intervención se inició durante la mañana de este sábado y se prolongó por varias horas, aproximadamente hasta el mediodía, en la provincia de Nasca. Durante ese tiempo, representantes del Ministerio Público y agentes de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) ejecutaron allanamientos con registro domiciliario en la sede del Departamento Desconcentrado de Protección de Carreteras (DESDPC) de Nasca, así como en un inmueble ubicado en el distrito de San José de Los Molinos, en Ica, y otro en Lima. En las diligencias también se incautaron equipos electrónicos, documentación y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Las investigaciones apuntan a un presunto esquema de corrupción vinculado con la desaparición de botellas de licor de alto valor que permanecían bajo custodia policial tras una intervención. De manera preliminar, se indicó que parte de un cargamento de whisky de contrabando intervenido por la Policía de Carreteras en marzo de 2026, iba en un vehículo que transportaba 400 cajas de licor, pero en el informe oficial únicamente se registró la incautación de 200 cajas.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que la intervención fue denominada de manera preliminar como el “caso de los whiskys”, debido a la presunta pérdida de estas especies incautadas. Sin embargo, el Ministerio Público precisó que las investigaciones buscan determinar si existió algún acto de favorecimiento indebido o apropiación de bienes bajo custodia del Estado.

El operativo fue liderado por el mayor PNP Rolando Ruperto Córdova Simeón, jefe de la DEPDICC Ica de la DIRCOCOR, con apoyo de personal especializado de la DIRIN, DIVCOINT, REGPOL Ica, DIVINCRI Ica y el Escuadrón Verde, quienes participaron en las diligencias desarrolladas de manera simultánea.

Tras las detenciones, los cinco efectivos fueron trasladados a la sede de la DIRCOCOR PNP Ica, donde permanecerán mientras continúan las diligencias fiscales y policiales. Asimismo, las especies y equipos incautados serán sometidos a pericias para establecer su relación con los hechos investigados.

Las autoridades precisaron que la detención preliminar constituye una medida procesal destinada a asegurar el desarrollo de las investigaciones y que la responsabilidad penal de los intervenidos será determinada por el Poder Judicial. En ese sentido, recordaron que todos los investigados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.

El Ministerio Público informó que las investigaciones continuarán con la recopilación de declaraciones, pericias e información técnica que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los investigados. El proceso se mantiene en etapa preliminar y será el Poder Judicial el encargado de resolver la situación legal de los cinco efectivos policiales conforme avance el caso.

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