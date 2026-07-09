Un interno del establecimiento penitenciario Cristo Rey de Cachiche fue hallado sin vida durante la madrugada del miércoles 8 de julio, en circunstancias que son materia de investigación por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Hallado en celda

La víctima fue identificada como Wilfredo Juniors Olaechea Orellana, de 36 años. De acuerdo con la información preliminar, su cuerpo fue encontrado alrededor de las 4:30 a.m. en la celda 4 del pabellón 6, recostado de lado y en posición fetal, con el tórax orientado hacia abajo.

Fueron los demás internos quienes alertaron al personal penitenciario tras advertir que Olaechea Orellana no respondía. El enfermero de turno acudió al lugar y, luego de la evaluación correspondiente, confirmó que el recluso no presentaba signos vitales. El hecho fue comunicado a la superioridad y al destacamento policial asignado al penal, iniciándose las diligencias de ley.

cabe señalar que, Olaechea Orellana fue detenido en 2015 por su presunta vinculación con la organización criminal denominada “Los Injertos del Sur”, investigada por diversos asaltos y robos perpetrados en la ciudad de Ica. A dicha banda se le atribuyó el uso de armas de fuego de largo y corto alcance y fue relacionada con un enfrentamiento armado con efectivos de la Policía Nacional del Perú tras un intento de asalto a una pollería ubicada en la urbanización Luren.

Asimismo, en 2024 volvió a ser intervenido por personal del Escuadrón de Emergencia de la PNP en la urbanización La Palma. Según el parte policial, Olaechea y otro sujeto se desplazaban en una motocicleta cuando intentaron escapar al advertir la presencia de los agentes. Durante la persecución, uno de los ocupantes habría arrojado un arma de fuego.

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