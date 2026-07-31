La presidenta Keiko Fujimori anunció que el Gobierno impulsará la reconstrucción de las viviendas destruidas por el sismo que afectó a la región Junín mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. Según explicó, esta modalidad permitirá involucrar a las empresas privadas en el proceso de reconstrucción.

“Hoy hacemos el anuncio de que el Ministerio de Vivienda va a firmar un convenio que, a través de Obras por Impuestos, se va a empezar la reconstrucción para la construcción de viviendas”, señaló.

La mandataria también expresó sus condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos y manifestó su respaldo a quienes resultaron afectados por el movimiento telúrico. Asimismo, señaló que su presencia en la zona busca transmitir el compromiso del Gobierno frente a la emergencia.

Durante su intervención, la jefa de Estado agradeció el trabajo realizado por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, el personal de las Fuerzas Armadas, el gobernador regional de Junín, Sósimo Cárdenas, y de los alcaldes provinciales y distritales que participaron en las labores de respuesta.

La jefa de Estado también resaltó el apoyo brindado por el Programa Mundial de Alimentos, la organización Hombro a Hombro, los bomberos y representantes de la Iglesia. En ese contexto, consideró que el trabajo conjunto entre las entidades públicas y privadas ha permitido acompañar a las familias durante la emergencia.

Anuncia llegada de más ministros

Fujimori informó que el ministro de Vivienda permanecerá en Junín para supervisar la distribución de la ayuda y coordinar las acciones posteriores. Asimismo, indicó que, tras reunirse con autoridades y dirigentes de la zona, se acordó el desplazamiento de otros integrantes del Gabinete.

La presidenta aseguró que hasta la región acudirán los ministros de Educación, Trabajo, Producción y Salud para atender las necesidades identificadas en los distritos afectados. Además, precisó que el sector Educación deberá intervenir debido a los daños registrados en las escuelas locales.

“Me han pedido también que vengan más ministros de Estado. El ministro de Educación porque hay 23 colegios afectados, 80 aulas destruidas. El ministro de Trabajo, de Producción y de Salud”, manifestó.

Garantiza apoyo a las familias afectadas

Finalmente, la mandataria aseguró que el Ejecutivo mantendrá las acciones de respuesta hasta atender a toda la población perjudicada. Fujimori sostuvo que la reconstrucción demandará tiempo, aunque garantizó que el Gobierno cumplirá con ese compromiso.

“A las familias les pido que no pierdan la fe. Nuestro gobierno va a llegar. Nos vamos a demorar un poquito, pero yo les garantizo que vamos a hacer la reconstrucción total de sus viviendas”, expresó.