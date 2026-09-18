Diez estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise permanecen por segundo día en la Comisaría de Familia de Lima Berta Gonzales Posada, en el Cercado de Lima, tras una denuncia por presunta agresión sexual contra un compañero. Los adolescentes continúan bajo custodia mientras el Ministerio Público desarrolla las diligencias correspondientes.

Un representante de la Fiscalía informó que este viernes terminó la toma de declaraciones de los escolares retenidos. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho denunciado y establecer las acciones que correspondan.

Familiares acudieron a la comisaría

Los padres y tutores llegaron durante la noche con alimentos, colchones y otros artículos para los adolescentes. Algunos permanecieron en la dependencia policial para acompañarlos durante su segunda noche bajo custodia.

Abogados de los estudiantes también acudieron durante la madrugada, aunque evitaron brindar declaraciones a la prensa. El caso permanece en investigación luego de la denuncia presentada por la familia del presunto afectado.

La denuncia corresponde a un incidente que habría ocurrido el martes 15 de septiembre dentro de un bus que trasladaba a la selección de fútbol del colegio. Los estudiantes regresaban de participar en un campeonato deportivo cuando se habría producido el hecho investigado.