El miércoles último fue ratificada por el Senado la designación como presidente del Banco Central de Reserva (BCR) de Julio Velarde, el brillante economista que es el artífice indiscutible de la estabilidad monetaria y económica del país, pese a los infames votos de la bancada de Juntos por el Perú (JPP), que es manejada por Roberto Sánchez, el izquierdista radical –hoy convertido en asesor parlamentario– que por poco gana la Presidencia de la República para llevarnos directamente al descalabro.

Los 12 votos de la bancada de Sánchez en contra de la ratificación de Velarde, nos hacen ver cuál hubiera sido el rumbo del país si es que hoy estuviera sentado en Palacio de Gobierno cargado de ineptitud, resentimientos y políticas pública nefastas. Quizá uno de los ministros sería Humberto Morales, cercano al Movadef, quien días atrás tuvo el desparpajo de criticar la hoja del vida del banquero central que es reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras por su gran trabajo a lo largo de los últimos 20 años.

Críticas similares recibió Velarde hace cinco años, al inicio del gobierno del golpista Pedro Castillo. ¿Y saben quién lo cuestionaba? Ríanse: el expremier Guido “Puka” Bellido, quien luego de dejar el Congreso se ha dedicado a hacer de bufón en las redes sociales. Lo último que se supo de él fue que postuló sin éxito a la reelección por el partido de José Luna, para quien el Ministerio Público pide 22 años de cárcel. Estoy seguro que algo parecido será el triste final a nivel político del actual senador Morales.

Pero no fue lo único a lo que se opusieron ese día los senadores manejados por el asesor Sánchez. Antes hicieron lo mismo con el pedido de viaje de la presidenta Keiko Fujimori para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Estados Unidos; y con el ingreso del país al Escudo de las Américas como una herramienta multinacional destinada a la lucha contra la criminalidad que no respeta fronteras. Oponerse por oponerse. Sabotear por sabotear. Obstruir por obstruir.

No tengo la menor duda que Juntos por el Perú está dedicado a ponerle zancadillas al país, como no tengo la menor duda de que Sánchez mintió cuando en la campaña de la segunda vuelta, angustiado por captar votos de los sectores “moderados”, dijo que ratificaría a Velarde en el BCR pese a que meses atrás aseguró que lo sacaría del cargo “a patadas”. Esta es la izquierda cavernaria que tenemos en el Legislativo, cuyos rostros visibles son Morales, el malcriado de Iber Maraví, César Tito y otros a los que tendremos que soportar en los próximos cinco años.