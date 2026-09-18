El Ministerio Público señaló a Joyce Renato Bereche Maco, identificado con el alias de “R”, como presunto integrante de la organización criminal ‘Los Pulpos’ y responsable de tareas logísticas vinculadas al secuestro ocurrido en Trujillo. Durante la audiencia de prisión preventiva, la Fiscalía sostuvo que habría alquilado una vivienda meses antes de los hechos y adquirido vehículos que habrían sido utilizados durante la captura de la víctima.

La representante del Ministerio Público, Andrea Lavado, presentó un organigrama de la estructura investigada y ubicó a Bereche entre los integrantes que habrían facilitado recursos para ejecutar el secuestro.

“Al investigado Joyce Renato Bereche Macu a quien se le identifica con el alias de ‘R’, se le imputa ser integrante de esta organización criminal ‘Los Pulpos’ donde cumple la función de ser responsable logístico dentro de esta estructura”

Lavado también detalló que estos elementos habrían sido preparados y obtenidos durante la etapa de planificación del secuestro.

“El se ha encargado de alquilar la vivienda meses antes, durante la planificación de este secuestro y a su vez, acondicionar este inmueble alquilado para poder utilizarlo como cautiverio, también ha adquirido vehículos para el uso justamente de la captura que se hizo del señor Lara”.

La exposición de la Fiscalía se realizó durante la audiencia de prisión preventiva contra ‘Jhonsson Pulpo’ y los demás investigados por el caso. El proceso está a cargo del juez Eduardo Medina, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Subsistema Especializado de Extorsión de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

La audiencia había sido suspendida después de que las autoridades capturaran a Joyce Bereche en Yurimaguas. Su incorporación al proceso llevó al juzgado a reprogramar la sesión para que el Ministerio Público expusiera los elementos relacionados con el nuevo investigado.