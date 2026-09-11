Egresado del Centro Escolar de Varones 255, cuando lo dirigía el maestro Fortunato Vereau Loyola, así como del Colegio Nacional “Virgen de las Mercedes”, Ricardo Zavaleta Alfaro es un reconocido médico traumatólogo que acaba de ser incorporado a una organización de su especialidad científica y profesional en México. El acontecimiento no solo ratifica su destacada trayectoria profesional, sino también eleva un peldaño más el prestigio de nuestro singular y soberbio pueblo natal: Salpo.

Tal circunstancia nos motiva también para destacar otra área igualmente meritoria, como lo constituye la investigación histórica natal, frutos de la cual son los volúmenes: “Pedro José González Cueva” (2013), compilación de textos periodísticos sobre la trayectoria del luchador social de la primera mitad del siglo XX, y después, el volumen “Salpo: aproximación histórica” (2023), al que, en realidad, recién hemos accedido.

CONTENIDO

En efecto, no se trata de una investigación sistemática secuencial o evolutiva, sino del desarrollo de diversos aspectos que apuntan a un panorama general sobre nuestro distrito natal. Así lo revelan los textos sobre el origen y creación del distrito; el desmembramiento territorial por la creación de nuevos distritos desgajados del territorio matriz como Agallpampa, Mache, Julcán y Carabamba; la migración de la población a partir de la década del 50 con dirección principalmente a El Porvenir y Chimbote; los levantamientos sociales de reivindicación, así como los episodios de la guerra con Chile.

Otros temas se refieren específicamente a la descripción de antiguos territorios salpinos, como Carabamba y Machaytambo, así como al aporte de Mache al desarrollo de la industria del calzado en El Porvenir. Asimismo, Ricardo dedica particular atención al desarrollo de la educación, la religión, la minería y la política.

Advertimos, eso sí, un error sin superar, no específicamente por el autor, sino por la generalidad de salpinos, incluidos sus dirigentes, autoridades y líderes de diversos sectores: Salpo se creó como distrito en el mes de abril, precisamente al crearse la provincia de Otusco; de manera que lo que se creó el 22 de diciembre de 1847 no fue el distrito, sino el “pueblo y asiento mineral de Salpo”; pero el autor reitera la fecha, que, indudablemente, debe corregirse.

ACTIVIDAD MINERA, AGRÍCOLA Y GANADERO

Con oportuno y valioso criterio sobre el carácter y naturaleza económico - social, el autor explica la condición del respectivo distrito: “Salpo, visto desde la perspectiva geográfica e histórica, es bastante antiguo; sin embargo, como pueblo capital distrital no lo es tanto. Su riqueza mineral en oro y plata atrajeron a empresarios mineros nacionales y extranjeros a fines del siglo XVIII, de manera que a comienzos del siguiente fueron formando y fomentando el crecimiento de Salpo.

Como la minería no es de duración ilimitada, sino hasta que se agota el recurso, la actividad en Salpo duró más de un siglo de explotación, hasta que la Northen se retiró definitivamente en 1948, de manera que a Salpo la historia lo identifica como un distrito minero, algo que en realidad no es cierto, pues también predomina la actividad agrícola y ganadera.

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POLÍTICOS IMPORTANTES

También el autor destaca la trayectoria política de varios salpinos distinguidos: Juan Alvarado Sánchez Carrión, diputado por la provincia de Otusco; Julio Cruzado Zavala, secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP); Santiago Carranza Varas, diputado por la misma provincia; Víctor Raúl Lozano Ibáñez, diputado, burgomaestre del distrito de El Porvenir y teniente alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo; Modesto Montoya Zavaleta, ministro de Ambiente en el breve gobierno de Pedro Castillo; Diómedes Rosario Peralta y Nelson Lozano Peralta, presidentes de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

CLÉRIGOS DISTINGUIDOS

Otro rasgo particular que merece la atención del autor es la relación de varios sacerdotes que han cumplido una meritoria labor pastoral en el importante distrito: Francisco Javier Lizárraga, Baltazar Sánchez y Risco, José Lorenzo Luján, José Guerra, Jacinto de Alvarado, Mariano Villarreal, José Benito Chávez, Baltazar J. Mendoza y Pedro de Madalengoitia Sáenz de Zárate.

Especial mención merecen al autor la labor pastoral de los sacerdotes Ignacio de Oteiza, José Jaime de Aicúa, Segundo Carranza y Gílmer Vera Tafur.

OTROS ASPECTOS

También el libro de Ricardo Zavaleta Alfaro se enriquece con una variada sección fotográfica, en la que se pueden apreciar distintos aspectos del importante distrito, que cada día alcanza mayor difusión por su riqueza turística. Por eso destacan la imagen y aspectos de las ruinas de El Gran Shamana, el bosque de piedras del caserío Shulgón, varias impresiones vistas de la fiesta patronal, así como imágenes ilustrativas de las instituciones educativas “César Vallejo” de Bellavista; de los caseríos de Shulgón, Cochaya, Chepén, El Milagro.

VALOR E IMPORTANCIA

Destacamos la inquietud investigadora del autor, especialmente en cuanto a la exploración y difusión de los valores de la cultura local. Con sus aportes, Ricardo Zavaleta enriquece y otorga significativo valor agregado a su meritoria trayectoria de médico traumatólogo.

En conclusión, en el ejercicio cultural, intelectual y profesional del autor se fusionan la ciencia y la educación, la razón y la sensibilidad, el conocimiento y el espíritu trascendente.

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