“La otra vida” (ediciones Oregon, 2025) la reciente novela de Enrique Tamay (Chimbote, 1964) es una obra fascinante de la narrativa peruana actual, pues mezcla elementos de la novela de formación (bildungsroman), el realismo social y una marcada introspección psicológica sobre la búsqueda de identidad y las decisiones que moldean el destino humano.

Argumento y sinopsis

La obra sigue el recorrido vital y existencial de su protagonista en un entorno marcado por la realidad peruana. La novela contrasta la vida que el protagonista vive en el presente con la “otra vida” idealizada o alternativa que pudo haber tenido si hubiera tomado distintas opciones en el pasado. La existencia humana está inevitablemente marcada por la toma de decisiones.

En cada encrucijada cotidiana, el individuo elige un camino y, al hacerlo, abandona implícitamente infinitas posibilidades. La novela “La otra vida”, del narrador Enrique Tamay, aborda precisamente este dilema ontológico: la constante tensión entre la realidad que habitamos y el espectro de la existencia que pudo haber sido. Personajes: las hermanas Beluska y Fransheca.

Temas

Identificamos: a) El dilema de la identidad y las decisiones: el tema central de la novela es el peso de las elecciones individuales. Tamay explora cómo una sola decisión (un viaje, una relación, una carrera, una omisión) bifurca la existencia. La “otra vida” no es necesariamente un plano fantástico o de ciencia ficción, sino un espectro psicológico: el deseo constante de contemplar el camino no tomado. b) La configuración del espacio urbano: el escenario (Nuevo Chimbote, los barrios, las calles) no es un mero fondo, es asfixia o cobija al protagonista. Muestra la migración interna, la precariedad y el esfuerzo de la clase media por salir adelante. c) Relaciones humanas y afectos: los vínculos familiares, el amor imposible y la amistad son los espejos donde la protagonista Beluska se mira para entender quién es y en qué se ha convertido. Alternan Dr. De la Cruz, el Dr. Rosales y las urgencias médicas del Sr. Taboada.

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Eje central

La protagonista principal Beluska y los secundarios, se ven atrapados en un constante ejercicio de introspección donde evalúa el impacto de sus decisiones pasadas: las oportunidades laborales rechazadas, los amores truncados y los diálogos no sostenidos. Desde el capítulo ocho (p.103) hasta el capítulo veinte (p,229), se aprecia sesiones de parasicología (viaje astral). Esta obsesión por la literatura convierte al protagonista en un espectador de su propia realidad, incapaz de habitar plenamente su presente debido a la sombra paralizante de las alternativas perdidas. Hay pasajes narrativos que describen médium, encuentros en cuarta dimensión. Hay hipnosis, traslación espiritual que convocan a Anastasie y su entorno del pasado: otra vida. El protagonista Rabino: un personaje profundamente humano, imperfecto y reflexivo, editor. Las hermanas gemelas Beluska y Fransheska propiciando como la realidad supera la ficción en expresión de Taboada (p.166).

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Análisis de Personajes

Los personajes secundarios (Familia/pareja/amigos): funcionan como anclas a la realidad. Representan las distintas rutas que el protagonista pudo haber seguido o las expectativas que la sociedad deposita sobre él. Estrechamente vinculado a este eje principal se encuentra el tema de la insatisfacción. Tamay retrata con agudeza la brecha entre los ideales juveniles y la rutina de la vida adulta. Se anuncia la publicación de la obra literaria de Beluska (p.189).

El entorno urbano opera no solo como un escenario físico, sino como un símbolo de la asfixia existencial; las calles de Nuevo Chimbote y los espacios cotidianos reflejan el estancamiento de un personaje que siente que su vida verdadera quedó relegada a un plano hipotético. La rutina se transforma así en el recordatorio diario de las concesiones hechas para encajar en el molde social y económico. A través de una narrativa íntima y desgarradora, Tamay explora la insatisfacción existencial, la construcción de la identidad y la memoria como espacio de refugio y condena. Es una novela parapsicológica, insular en la última narrativa peruana.

Valoración y conclusión

“La otra vida” de Enrique Tamay es una radiografía de la condición humana contemporánea. Su mayor logro reside en transformar un dilema filosófico universal (el arrepentimiento y la búsqueda de propósito) en una historia íntima y personal. Rabino el editor, nos invita a reflexionar sobre la necesidad de tender puentes con nuestro presente y entender que la “otra vida” idealizada a menudo es solo un espejismo de la memoria.

En conclusión, “La otra vida” de Enrique Tamay es un lúcido examen de la condición humana contemporánea. A través del viaje interior de su protagonista, la novela nos enfrenta a una paradoja universal: la libertad de elegir conlleva la carga inevitable del arrepentimiento. Se enfoca las decisiones de la Presley y la importancia de las narrativas de Mario Vargas Llosa y Jarcia Márquez (p.191). El mayor acierto de la obra reside en recordar al lector que la única vida real es la que se experimenta en el presente, y que la reconciliación con nuestras decisiones es el único camino hacia la paz existencial.

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