desarrolló con entusiasmo el concurso “Crea y Emprende – Etapa Institucional”, actividad que permitió a los estudiantes presentar sus ideas y proyectos, demostrando creatividad, innovación, iniciativa y espíritu emprendedor. La jornada se convirtió en un espacio para poner en práctica sus capacidades

Talento estudiantil

Durante la actividad, los estudiantes asumieron el reto de transformar sus ideas en propuestas innovadoras, demostrando que el esfuerzo, la creatividad y la perseverancia son herramientas fundamentales para afrontar los desafíos del futuro. La institución destacó la participación de los escolares, quienes evidenciaron su compromiso y entusiasmo durante el desarrollo del concurso.

Asimismo, se reconoció el trabajo y compromiso de los docentes del área de Educación para el Trabajo (EPT), quienes estuvieron a cargo de la organización y acompañamiento de los estudiantes. Con este tipo de iniciativas, la comunidad educativa busca fortalecer las competencias emprendedoras de los escolares y motivarlos a continuar creando e innovando, bajo la premisa de que todo gran proyecto comienza con una idea.

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