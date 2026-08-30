La Institución Educativa Miguel Grau Seminario de Pisco desarrolló con entusiasmo el concurso “Crea y Emprende – Etapa Institucional”, actividad que permitió a los estudiantes presentar sus ideas y proyectos, demostrando creatividad, innovación, iniciativa y espíritu emprendedor. La jornada se convirtió en un espacio para poner en práctica sus capacidades y proyectarse hacia nuevas oportunidades.

Talento estudiantil

Durante la actividad, los estudiantes asumieron el reto de transformar sus ideas en propuestas innovadoras, demostrando que el esfuerzo, la creatividad y la perseverancia son herramientas fundamentales para afrontar los desafíos del futuro. La institución destacó la participación de los escolares, quienes evidenciaron su compromiso y entusiasmo durante el desarrollo del concurso.

Asimismo, se reconoció el trabajo y compromiso de los docentes del área de Educación para el Trabajo (EPT), quienes estuvieron a cargo de la organización y acompañamiento de los estudiantes. Con este tipo de iniciativas, la comunidad educativa busca fortalecer las competencias emprendedoras de los escolares y motivarlos a continuar creando e innovando, bajo la premisa de que todo gran proyecto comienza con una idea.

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