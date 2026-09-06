Gonzalo Espino Relucé (Roma, antes Tulape, valle de Chicama, distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, 1956) es filólogo, profesor universitario de literatura y poeta peruano. Ha escrito varios poemas en español, mientras que sus investigaciones tratan sobre todo las tradiciones orales andinas y también la literatura quechua. Profesor universitario de literatura, poeta. Past Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En poesía publicó: “Casa Hacienda”, “Ciruelo Yo, Encierro, Ciruelo de fraile, Cogollos”, “Mal de amantes”, “Quinto”, “Zafra”, “Siete poemas de ficción real”, “De ese hombre que dicen” y recientemente “Atrevido” (Pakarina Ediciones). Fue incluido en “Edición extraordinaria, antología general de la poesía en La Libertad 1918-2018” de Bethoven Medina. Publicó también las obras académicas: “La Lira Rebelde Proletaria”, “Literatura oral: Literatura de tradición oral”, “Narrativa quechua contemporánea. Corpus y Proceso (1974-2017”), “Harawinchis: poesía quechua contemporánea (1904-2021)”, entre otros.

Contexto

Como catedrático y ensayista, Espino ha dedicado décadas al estudio de la literatura oral quechua, las representaciones del indigenismo y la reivindicación de las voces subordinadas frente al canon oficial. Su trabajo académico teoriza sobre cómo la “ciudad letrada” ha marginado históricamente las manifestaciones populares y andinas. Ahora, desde su creación poética, lanza una propuesta de reinvención de la vanguardia con un “libro objeto” titulado “Atrevido” en esta obra recoge el legado vanguardista del siglo XX, recontextualizándolo en los escenarios marginales y urbanos del Perú y América del sur. En otra perspectiva, Espino como investigador de las literaturas heterogéneas, traslada su mirada atenta a las periferias hacia un trabajo poético donde lo no oficial, lo efímero y la contracultura cobran centralidad.

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Marginal

El libro es una cartografía de lo marginal y la estética hiperrealista. Se aleja de la idealización del paisaje o la nostalgia por el territorio originario. Los poemas visuales, concretos, usando la tecnología ChatGPT, QR, y Chatbot, no buscan embellecer la cotidianeidad, sino mostrar sus fisuras: el sudor, la fugacidad del encuentro erótico, la decadencia material de la urbe y la soledad insondable del sujeto contemporáneo. Esta elección estética rompe con las convenciones del lirismo tradicional y sitúa a la obra en una constante tensión entre lo cotidiano y lo trascendente.

Temáticas

Hay espacios para crear, recrear. El poeta es el lector. Geografía urbana y marginalidad en los textos traza una suerte de cartografía o “viaje por países de Sudamérica” (p.60). Explora espacios como los hoteles furtivos (p.58), las calles periféricas, los salones de masajes y escenarios de religiosidad mestiza como Las Huaringas (p.64). Amor, desamor y erotismo: Aborda el afecto y la corporeidad fuera de los marcos románticos convencionales. Es un amor marcado por el vértigo urbano, la fugacidad y la tensión lírica. El paso del tiempo y la soledad: La voz poética problematiza la identidad y el envejecimiento personal en contraste con la permanencia del instante y la soledad como condición inherente del poeta.

Del afecto

Otro pilar fundamental de la obra es la dimensión corporal. El eros en “Atrevido” no responde a la lógica del amor romántico ni a la búsqueda de la totalidad; es, en cambio, un encuentro efímero, corporal y visceral. El cuerpo aparece como el único territorio tangible de resistencia ante el vértigo urbano, aunque este mismo cuerpo esté sujeto al desgaste y al desamor. La interacción con el otro no busca la permanencia, sino la intensidad del instante, convirtiendo al deseo en un acto de atrevimiento político y estético.

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Lenguaje

Registro hiperrealista: La poesía prescinde del adorno florido para abrazar una representación directa de la cotidianeidad urbana y sus fisuras poema “Ganitas” (p.84). Voz híbrida y desfragmentada: Se apoya en la fluidez del ritmo y en la ruptura de identidades fijas (expresado en versos como “no soy una muchacha / ni un muchacho, / soy solo el instante que envejece conmigo” (p.96-97). Uso del espacio y forma: Concebido originalmente como un proyecto fluido/abierto, el lenguaje desafía las métricas tradicionales a través del verso libre, cortes abruptos de ritmo y un dinamismo muy gráfico (poema “Personita” (p.98). El libro lleva reseña favorable del poeta Roger Santivañez.

Conclusión

“Atrevido” representa un quiebre poético-temático y formal, en el que Gonzalo Espino, lejos de la postura académica, se posiciona como un observador lírico que “se atreve” a cruzar las fronteras de lo marginal, regalando una propuesta de vanguardia renovada con alta carga hiperrealista y sensibilidad urbana. Este libro demuestra que la poesía peruana contemporánea puede dialogar con la periferia urbana sin perder densidad lírica. El “atrevimiento” de Espino consiste en cruzar las fronteras de la ciudad letrada para encontrar la belleza y la fragilidad en lo efímero de la vida cotidiana.

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