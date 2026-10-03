El ministro del Interior, César Astudillo, afirmó que la Policía Nacional del Perú deberá duplicar e incluso triplicar sus esfuerzos para garantizar la seguridad durante las Elecciones Regionales y Municipales de este domingo 4 de octubre.

Señaló que el despliegue policial buscará proteger a los ciudadanos y asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral.

César Astudillo precisó que el operativo no estará concentrado únicamente en los locales de votación y el traslado del material electoral, sino que la PNP mantendrá sus acciones contra la delincuencia. “El crimen no para” , afirmó, al señalar que los agentes continuarán enfrentando amenazas como el narcotráfico, la tala y minería ilegal, la trata de personas y el cibercrimen.

El titular del Interior destacó que más de 26 millones de electores están habilitados para votar en los 1 892 distritos del país. Para ello, se instalarán cerca de 90 mil mesas de sufragio en más de 10 mil locales de votación habilitados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Asimismo, indicó que, por disposición de la presidenta Keiko Fujimori, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desplegarán sus efectivos disponibles para garantizar la seguridad durante el proceso.

Astudillo sostuvo que el objetivo es que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto “con absoluta libertad, paz y seguridad”, mientras continúan las operaciones contra organizaciones criminales y bandas delictivas.

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