La tarde del último viernes, trenes de las empresas Perurail e Inka Rail tuvieron una colisión en la vía férrea a Machu Picchu (Cusco), obligando a la suspensión del servicio. Horas mas tarde, la concesionaria de la ruta confirmó el restablecimiento paulatino de las frecuencias.

Cabe mencionar que miles de locales y turistas se hallan varados en Machu Picchu Pueblo.

“Ferrocarril Transandino informa que, tras las diligencias realizadas en la zona del incidente con las autoridades competentes, se ha autorizado la reanudación de las operaciones ferroviarias en el tramo Ollantaytambo - Machupicchu a partir de las 17:40 horas de hoy” , señala textualmente el comunicado.

También informan que mantendrán comunicación permanente con los operadores ferroviarios para coordinar el restablecimiento de los servicios y contribuir a que la atención de esta situación se desarrolle de la manera más eficiente y segura para los pasajeros.

REPORTAN ‘INCIDENTE’

La tarde del último viernes se registró una colisión de trenes en la vía férrea a Machu Picchu, ocasionando la suspensión de salidas y retornos desde y hacia la maravilla mundial peruana.

“PeruRail informa que debido a un incidente ocurrido hoy, aproximadamente a las 13:25 horas, entre un tren de Inca Rail y un tren de PeruRail a la altura de Pampacahua, en el tramo Ollantaytambo - Machu Picchu, la circulación de trenes en la vía se encuentra suspendida, por indicación del concesionario de la vía, FTSA”, señala un comunicado al respecto.

Esta situación generó retrasos en los servicios programados, mientras se realizan las acciones necesarias para restablecer la circulación ferroviaria. De acuerdo a lo reportado, no se han registrado daños personales.

Recordemos que anteriormente ya se registraron colisiones de trenes en esta vía, el mas grave fue en diciembre pasado, dejando un maquinista fallecido y varios heridos.

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