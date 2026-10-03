Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán este domingo 4 de octubre en todo el Perú. En el marco de esta jornada electoral, Diario Correo desplegará una cobertura especial con análisis, información y enlaces desde diferentes puntos del país.

La transmisión estará a cargo de Iván Slocovich, director de Correo, y Jorge Esteves, subdirector del medio, quienes conducirán el programa junto con periodistas y especialistas invitados.

Correo desplegará a sus equipos en diferentes regiones

La cobertura incluirá enlaces con editores y corresponsales desde Huancayo, La Libertad, Piura, Arequipa, Ica, Lambayeque, Cusco y Tacna, con el objetivo de informar sobre el desarrollo de la jornada y recoger el panorama electoral desde distintas regiones.

Entre los periodistas contemplados en la programación figuran Gabriela Rojas, Johnny Aurazo, Cinthia Cherres, Guillermo Mamani, José Chacaliaza, Walter Serquén y Juan Sequeiros, además de otros integrantes de las redacciones regionales.

El programa especial contará también con la participación de los analistas políticos Rober Villalba, Juan Carlos Álamo y Yialilda Arias Huiza, quienes aportarán comentarios y análisis sobre el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El programa especial iniciará a las 10:00 a.m. y combinará conexiones en vivo con análisis desde la mesa de conducción.

Más de 26 millones de electores participan en las Elecciones 2026

La jornada del 4 de octubre permitirá elegir a las autoridades regionales y municipales para el siguiente periodo. Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en estos comicios los ciudadanos escogerán a gobernadores y consejeros regionales, así como alcaldes y regidores provinciales y distritales.

El padrón electoral definitivo comprende 26 millones 314 mil 724 electores, de acuerdo con información oficial del JNE. De ese total, 26 millones 314 mil 648 son electores hábiles peruanos y 76 son ciudadanos extranjeros inscritos para participar en las elecciones municipales.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señala que la votación se desarrollará el domingo 4 de octubre de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. a nivel nacional.

Información y análisis durante la jornada electoral

La cobertura de Correo buscará seguir el desarrollo de las elecciones desde una perspectiva nacional y regional, mediante la participación de sus equipos periodísticos distribuidos en varias ciudades del país.

La programación contempla también espacios de análisis para abordar el escenario electoral y los principales hechos que se produzcan durante la mañana del domingo.