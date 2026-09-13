Hoy revisamos “El hallazgo” (Dendro ediciones, 2025), primera publicación narrativa de Jorge Ramos Cabezas (Lima, 1982). Este cuentario pertenece al género microrrelato, microcuento, minicuento o minificción. Y también nos ocupa la novela breve “Historias de un dealer” (Papel de Viento Editores, 2024), de Héctor Vílchez Chávez (Lima, 1983), quien aborda la precariedad y la resiliencia social en la época de la pandemia.

EL HALLAZGO DE RAMOS

Temas

El volumen reúne microrrelatos que destacan por su hiperbrevedad, el uso del humor negro, el sarcasmo, la ironía y los giros de tuerca inesperados al final de cada historia. En cuanto a ciencia ficción y posapocalipsis: los relatos sobre máquinas conscientes, futuros ultraposapocalípticos o inteligencias artificiales y ginoides. Además, se distingue la desacralización y parodia, en relectura satírica de figuras o pasajes bíblicos, mitos clásicos y leyendas donde se confronta la santidad con la ironía. Se pone en evidencia los juegos narrativos y metaliteratura: por cuanto los relatos donde la identidad de la voz narradora es un enigma o el personaje descubre un libro que relata su propia vida. Podemos abreviar a bestiarios y lo fantástico: historias breves centradas en seres míticos o criaturas insólitas.

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Cuentos

Destacan “El hallazgo” (p. 17, cuento homónimo): un sujeto encuentra un libro escrito por él mismo con una portada inquietante que anticipa un giro metaficción al estilo de Cortázar. “Marilyn” (p. 45): una mezcla de sátira social y ciencia ficción donde un hombre es procesado por abusar de su ginoide (robot de aspecto humano y femenino también conocido como robotesa o fembot). Y, “Aviso retrasado” (p. 38), sobre una visita del pasado que genera una paradoja temporal sobre el momento exacto de la muerte del protagonista.

Valoración

En forma escueta consideramos que en el libro “El hallazgo” (2025), de Jorge Ramos Cabezas, destacan los siguientes aspectos centrales por las narrativas. Uso del vacío y lo invisible, pues los críticos y publicaciones como “Contrafáctica” y “Periódico Irreverentes” señalan que el libro funciona bajo la premisa de que “los microrrelatos se construyen tanto con palabras como con vacíos”. La brevedad de las piezas obliga al lector a completar los mundos imposibles y las tramas en su propia imaginación.

Características

Se identifican la construcción del remate y “giro de tuerca”: se resalta que varios cuentos no tienen desenlaces tradicionales, sino un recurso sorpresivo en la última línea o un giro final que reconfigura todo el relato leído (como en “El hallazgo” o “Marilyn”). Asimismo, la diversidad de micronarrativas: se aprecia que el volumen no mantiene una única fórmula de redacción; cada microficción explora intencionalidades distintas mediante la hiperbrevedad, el juego visual con los espacios en blanco o el cambio constante de voces narrativas. Y, finalmente, la mirada de los especialistas: en palabras del investigador de minificción Óscar Gallegos, advierte en el prólogo que el texto está concebido para una “comunidad de seres raros y marginales”, subrayando su carácter “sui géneris” gracias al humor negro y la parodia de mitos clásicos .

Específicos

Los finales sorpresivos de “JyJ” (p. 40) y “San puta” (p. 41) lo resaltamos por su propuesta de desacralización y choque de tonos. Juegan con la relectura satírica de pasajes bíblicos e iconografía religiosa. En cambio, “El hechizo” (p. 319) y “El cinocéfalo” (p. 36) son celebrados por sus mecanismos narrativos sobre la identidad del narrador (¿quién cuenta si las víctimas no sobreviven?). Finalmente, “La mariposa” (p. 19) destaca por el uso de una voz narrativa aséptica e indiferente para retratar la violencia cotidiana e íntima.

LA NOVELA DE VÍLCHEZ

“Historias de un dealer” es la novela corta de Héctor Vílchez Chávez. Aborda la precariedad y la resiliencia social en la época de la pandemia. La novela sigue la historia de Gregorio, un hombre que, tras verse varado en la inmovilización social y la falta de empleo formal, decide convertirse en repartidor en bicicleta. A través del pedaleo constante por las calles de Trujillo, el protagonista va tejiendo un retrato urbano que funciona en varios niveles:

Realismo

Narrativa breve, forma ágil de atmósfera de incertidumbre, miedo e inestabilidad económica provocada por la cuarentena. La bicicleta no es solo un transporte, sino la herramienta para atravesar las desigualdades de la ciudad.

Personajes

En cada entrega, el protagonista entra en contacto con distintos matices de la sociedad: desde la soledad y el desasosiego hasta situaciones absurdas o de deshonestidad. La obra resalta cómo la empatía se convierte en una herramienta de supervivencia humana frente a la crisis.

Estilo directo

Posee una prosa fluida y visual, donde el “pedaleo” del protagonista se traslada al propio ritmo de la lectura, construyendo un relato de formación y resistencia donde la esperanza nunca se pierde del todo. Es un texto valioso dentro de la narrativa liberteña reciente por su capacidad para transformar una vivencia cotidiana y contemporánea en un testimonio literario sobre la dignidad del trabajo informal y la superación personal.

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