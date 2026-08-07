Los jóvenes preseleccionados a Beca 18 todavía están a tiempo de culminar su postulación, pues el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) mantiene abiertas 2 000 vacantes para que puedan estudiar una carrera profesional en universidades, institutos o escuelas de educación superior.

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REQUISITOS

Para cerrar el proceso, es indispensable contar con la constancia de ingreso a una institución de educación superior elegible, cuyo inicio de estudios corresponda al año académico 2026.

A ello se suma el certificado oficial de estudios de secundaria con todas las notas visadas, además del certificado oficial digital o la constancia de logros de aprendizaje que respalde el rendimiento obtenido durante toda la etapa escolar.

Asimismo, se exige acreditar un alto rendimiento académico, según la modalidad a la que se postule. Quienes opten por la modalidad ordinaria de Beca 18, deben demostrar la condición de pobreza o pobreza extrema mediante el Sisfoh, además de cumplir con los demás requisitos de Pronabec.

Los que estén interesados, los requisitos y el cronograma están disponibles a través de: www.pronabec.gob.pe/beca-18.