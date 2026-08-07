El Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron un megaoperativo en Tacna, Madre de Dios y Arequipa destinado a desarticular una banda criminal que se dedicaría a defraudar al Sistema Privado de Pensiones mediante la falsificación sistemática de documentos.

El operativo estuvo a cargo de la fiscal provincial Lissette Mabel Velásquez Dávila, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Isidro Lince, quien lideró la orden de detención preliminar judicial, allanamiento con descerraje, registro domiciliario e incautación en 8 domicilios a nivel nacional.

Ministerio Público ejecutó megaoperativo contra organización criminal dedicada al fraude previsional. (Foto: Difusión)

Una decena de involucrados

La investigación involucra a Edgar E. P. C. y otras nueve personas, por los presuntos delitos de uso de documentos falsos, banda criminal, falsedad ideológica, falsedad genérica y estafa agravada.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, la banda criminal operaría mediante un esquema de fraude previsional orientado a obtener beneficios económicos indebidos, tales como pensiones de sobrevivencia, reembolsos por gastos de sepelio y otros derechos previsionales en agravio de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) y el Estado.

Ministerio Público ejecutó megaoperativo contra organización criminal dedicada al fraude previsional. (Foto: Difusión)

Investigan a exmédico legista

La organización obtenía información de los afiliados fallecidos y, con la participación de un exmédico legista se emitían certificados de defunción falsos con fechas, causas y lugares de fallecimiento adulterados, llegando a consignar diagnósticos inexistentes o incompatibles con los decesos reales.

Asimismo, la red utilizaba empresas fachada para registrar y depositar aportes previsionales simulados con posterioridad al fallecimiento real de los afiliados, aparentando vínculos laborales vigentes (post mortem). A esto se sumaba la presentación de actas de nacimiento adulteradas para simular vínculos familiares inexistentes con menores de edad, así como el uso de poderes notariales y boletas de venta falsas emitidas por funerarias ficticias o que prestaban servicios extemporáneos para justificar reembolsos de gastos de sepelio nunca realizados.

Capturan a cinco personas

En el megaoperativo se logró la captura preliminar de 5 investigados (2 en Tacna, 2 en Madre de Dios y 1 en Arequipa), entre ellos Edgar E. P. C., quien sería el líder de la presunta banda criminal. Durante las diligencias se incautó documentos y soportes informáticos relacionados con la investigación.

En Tacna, el operativo contó con la participación del fiscal Emyl Quispe de la Sota de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna y el fiscal adjunto Moisés Prudencio de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Isidro Lince.