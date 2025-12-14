La espera estuvo marcada por la angustia, pero también por una fe inquebrantable. Durante un mes, las familias de los pescadores desaparecidos jamás perdieron la esperanza ni dejaron de encomendarse al Señor de la Agonía de Pisco, sosteniéndose en la oración como principal fortaleza ante la incertidumbre. Hoy, esa fe encuentra respuesta con el regreso con vida de sus seres queridos.

Pescadores artesanales

Se trata de José Yactayo Caycho de 70 años, conocido como “Condorito”, e integrante de la Hermandad del Señor de la Agonía de Pisco, y Gustavo Jhon Zavaleta Sánchez de 38 años, quienes fueron hallados sanos y salvos luego de haber zarpado del puerto de Pisco el pasado 12 de noviembre. Ambos ya se encuentran en tierra, en el puerto del Callao, junto a algunos familiares.

De acuerdo con la información conocida, la embarcación quedó a la deriva tras presentar una falla técnica en el motor, lo que impidió el retorno de los pescadores y provocó que fueran arrastrados por las corrientes marinas durante varios días, permaneciendo en altamar en condiciones adversas.

Al cierre de la edición, tanto los pescadores como familiares estaban realizando las gestiones en el puerto del callao para poner a salvo la embarcación que se encuentra aún en altamar, mientras tanto todos en Pisco esperan su llegada.

