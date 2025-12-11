La familia del pescador pisqueño José Yactayo Caycho, conocido como “Condorito” y residente del barrio Cieneguilla, reportó su desaparición luego de que saliera hace casi un mes rumbo a la zona de La Huevera, en alta mar. El aviso se realizó durante la madrugada, al confirmarse que no existía registro reciente de su ubicación ni comunicación con la embarcación.

Desaparecido en altamar

Yactayo navegaba a bordo de la embarcación Promar I, de matrícula CO-43192-BM, acompañado por dos tripulantes cuya identidad aún no ha sido precisada. Desde su salida, no se ha obtenido información que permita confirmar su última posición.

De acuerdo con los familiares, la Capitanía de Pisco ha solicitado cualquier información que pueda orientar las labores de búsqueda. De manera preliminar, se manejan como referencia la frecuencia 10500 y unas coordenadas no confirmadas (11°45’ S – 80°00’ O), proporcionadas por terceros durante las primeras comunicaciones. Sin embargo, estas aún no han sido verificadas oficialmente por las autoridades marítimas.

La familia hizo un llamado urgente a la comunidad pesquera y a la ciudadanía para difundir el caso y aportar cualquier dato que pueda ser útil. La colaboración entre pescadores de distintas caletas y puertos es considerada esencial debido a la amplia zona que cubre la faena realizada por Yactayo y su tripulación.

Asimismo, agradecieron el apoyo recibido y pidieron que cualquier información certera sea comunicada al número 967 688 338.

VIDEO RECOMENDADO