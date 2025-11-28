Luego de 23 días sin comunicación, los hermanos Deybi Huasasquiche Aguirre (35) y Ralph Huasasquiche Aguirre (40), quienes eran buscados intensamente por sus familiares y por la comunidad pesquera de Pisco, finalmente dieron señales de vida y retornaron ayer al desembarcadero de playa Lagunilla. Ambos lograron comunicarse con sus seres queridos, confirmando que se encontraban en buen estado tras la extensa jornada de pesca.

Retornaron a puerto

Según informaron sus familiares, los pescadores permanecieron incomunicados debido a las prolongadas labores de recolección de huevera (oba), actividad que los mantuvo alejados de cualquier punto con señal. La situación generó profunda preocupación, ya que ambos habían zarpado el 4 de noviembre con provisiones y combustible para solo 12 días, superando ampliamente el tiempo previsto sin contacto alguno.

Durante los días de incertidumbre, la familia solicitó el apoyo de la Capitanía de Puerto y de las autoridades locales para intensificar la búsqueda, mientras compañeros pescadores se mantuvieron alertas ante cualquier rastro de la embarcación Alfonso & Mía, de matrícula PS-00602-BM.

El retorno de los hombres de mar ha devuelto la tranquilidad y la alegría a sus familiares y amigos.

