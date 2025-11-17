A dos años de la desaparición de la embarcación pesquera “Don Eladio”, ocurrida en noviembre de 2023, la familia de José Antonio Reyes Figueroa continúa enfrentando días marcados por la incertidumbre y el dolor, pero también por una fe inquebrantable.

Pese al largo tiempo sin noticias sobre el paradero de la nave ni de su ser querido, insisten en que el caso no debe ser olvidado y que aún esperan respuestas claras por parte de las autoridades.

No pierden la esperanza

Desde el inicio de la desaparición, la familia ha señalado que uno de los aspectos más angustiantes ha sido la falta de una reacción rápida y coordinada por parte de los organismos a cargo de las emergencias marítimas.

A su juicio, la lentitud de las primeras acciones y la ausencia de un sistema eficiente para activar las alertas dificultaron las labores de búsqueda en los días iniciales, considerados determinantes para rescatar a tripulantes o localizar embarcaciones extraviadas.

A dos años de ausencia, la familia de José Antonio Reyes Figueroa mantiene la esperanza como motor para seguir exigiendo verdad, justicia y mejoras estructurales.

