Dos pescadores de la provincia de Ilo (Moquegua), identificados como Pedro Antonio Arce Layme (62) y Freddy Orlando Gonzales Apaza (36), llevan más de 15 días desaparecidos, tras zarpar del puerto de Ilo el 2 de octubre a bordo de la embarcación pesquera Señor de Huanca I con matrícula IO-14206-BM.

Sonia Alanoca, hermana del pescador desaparecido Fredy González, indicó que la Capitanía del Puerto de Ilo dispuso la búsqueda por vía aérea en la zona costera de Pisco y también de forma marítima por Marcona. Sin embargo no se ha reportado ningún hallazgo al momento por lo que insistió en que no desistan de la búsqueda.

“El bote se hunde, tiraremos la pesca”

Señaló que la última comunicación que tuvieron los pescadores a través de radio VHF fue el 27 de octubre y en el que pedían auxilio a 73 millas del cuadrante de Puerto de Marcona. La emergencia que reportaron era que el bote se hundía y que tuvieron que arrojar la pesca para aliviar el peso de la embarcación

Desde entonces no se sabe nada del paradero de los tripulantes, situación que ha llevado a sus familias, quienes han acudido a las autoridades para que tomen acciones. Por su parte la Federación Ileña de Uniones de Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP) mediante un comunicado exigió una búsqueda más exhaustiva y efectiva. Según familiares, las autoridades tardaron en realizar la búsqueda pasados 10 días y luego de protestas por parte de otros pescadores.