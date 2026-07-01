Una embarcación pesquera identificada como “Mi Ángel Guardián Nelly”, procedente del distrito de San Andrés, en Pisco, naufragó frente a Punta San Pedro, en la jurisdicción de San Juan de Marcona, cuando realizaba faenas de pesca con rumbo a la zona de Chala, en la región Arequipa. La nave llevaba a bordo a siete tripulantes de nacionalidad venezolana, y el accidente movilizó de inmediato a pescadores artesanales y autoridades marítimas para iniciar un amplio operativo de búsqueda y rescate.

Tragedia en altamar

De acuerdo con los testimonios brindados por tres sobrevivientes, una aparente falla en el motor dejó a la embarcación sin capacidad de maniobra, quedando a merced del fuerte oleaje hasta terminar volcándose. Esta versión será materia de investigación para determinar las causas exactas del siniestro. Hasta el cierre de esta edición, no se había revelado oficialmente la identidad de los sobrevivientes.

Como resultado de la emergencia, tres tripulantes fueron rescatados con vida, un cuerpo sin vida aun por rescatar. En tanto, continúa la intensa búsqueda de los tres pescadores desaparecidos, quienes, según versiones preliminares, habrían quedado atrapados entre las redes de pesca al momento del naufragio, situación que hace necesaria la participación de buzos especializados para ampliar las labores de rescate. Cuatro están desaparecidos.

La noche del naufragio, desde la zona San Pedro (Marcona), la vecina Darinka brindó detalles sobre el naufragio ocurrido en altamar en el Día del Pescador. Señaló que el boliche se volteó por completo.

“Su embarcación venía desde Pisco para acá. Se han volteado y uno de ellos se ha comunicado con ella mientras se ha ido volteando porque dice que la bujía del motor no les prendía, y la ubicación primero supuestamente salía de Tres Hermanas de Boca Negra a dos horas más, pero luego ya no sabía la ubicación y en eso como dijeron que salía ahí ya compramos combustible y mandamos un bote, y luego ya me vuelvo a comunicar con Keila y me dice que están por Ocucaje, y me manda la ubicación por la playa El Rancho, son siete los tripulantes de ese boliche, todos venezolanos. Están atrapados, tres que están envueltos en las redes. Necesitamos pulmoneros, camionetas”, declaró.

La embarcación fue localizada posteriormente en una playa del distrito de Ocucaje, donde en la arena se observaba los restos de madera y otras partes destrozadas del navío, permitiendo extender las operaciones de búsqueda tanto por mar como por tierra.

“Aquí estamos en San Andrés, estamos pidiendo la colaboración con agua, bizcocho, gaseosa, víveres que podemos llevar a la gente que está allá en la búsqueda. Necesitamos cabos gruesos para poder jalar el boliche, ya que se encuentra en las orillas. Se presume que los cuerpos que no se encuentran están ahí, en el boliche”, se indicó.

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