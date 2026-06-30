Cuatro tripulantes permanecen desaparecidos luego del hundimiento de una embarcación pesquera en el mar de Pisco, en la región Ica. El incidente ocurrió cuando la nave realizaba labores de pesca tras haber zarpado desde el distrito de San Andrés.

La embarcación cuyo nombre era “Mi ángel guardián Nelly”, se dirigía hacia la zona sur para desarrollar faenas marítimas. A bordo viajaban siete personas en total, según información preliminar recogida por fuentes locales.

¿Dónde fueron vistos por última vez?

La nave partió desde el muelle de San Andrés con destino a la zona sur para realizar faenas en altamar. El desplazamiento formaba parte de una jornada de pesca habitual en la provincia de Pisco.

Durante la travesía, la embarcación habría presentado fallas mecánicas según el testimonio de uno de los sobrevivientes. La situación se habría producido de manera repentina en altamar, de acuerdo con su versión inicial.

Luego del incidente, tres tripulantes fueron rescatados con vida en la zona del naufragio. Los otros cuatro ocupantes permanecen desaparecidos y son buscados en el litoral.

Uno de los sobrevivientes relató en RPP, que la embarcación sufrió desperfectos antes de hundirse. Esta información es preliminar y forma parte de las primeras versiones recogidas tras el hecho.

Las labores de localización se concentran entre las zonas de Pisco y Marcona. Familiares y propietarios de la embarcación han solicitado apoyo para ampliar el rango de búsqueda en el mar.