Lamine Yamal está a una semana de cumplir 19 años y comienza a mostrar su mejor versión en el Mundial 2026. El extremo del Barcelona ha dejado atrás la lesión muscular que condicionó su inicio en el torneo y ha aumentado de forma gradual su participación en cada encuentro, consolidándose como una de las principales armas ofensivas de la selección española.

El atacante disputó 19 minutos en el primer partido, 45 en el segundo, 76 en el tercero y alcanzó los 85 minutos en el cuarto compromiso, en el que ya se le vio totalmente recuperado. Su evolución física ha permitido que el cuerpo técnico le otorgue mayor protagonismo conforme avanza la Copa del Mundo.

Pese a haber jugado con restricciones durante parte de su recuperación, Yamal lidera la estadística de regates exitosos del torneo con 30, de acuerdo con los registros de la empresa especializada Opta. Sin embargo, el Mundial también ha estado marcado por el protagonismo de otras grandes figuras que encabezan los principales apartados ofensivos.

“Me faltó un golito o una asistencia”, reconoció el futbolista con gesto serio tras desperdiciar varias ocasiones claras en su última presentación. El extremo de Barcelona mantiene una alta incidencia en el juego de España, aunque considera que aún puede aportar mucho más en la definición.

Hasta el momento, Yamal suma un gol, convertido en la goleada por 4-0 sobre Arabia Saudita. Su producción todavía está lejos de la de Lionel Messi y Kylian Mbappé, quienes lideran la tabla de goleadores con siete tantos cada uno, aunque el delantero francés cuenta con un partido más disputado tras haber avanzado a los cuartos de final.