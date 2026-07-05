El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, expresó su malestar por la forma en que Paraguay afrontó el duelo de los octavos de final del Mundial 2026, al considerar que el conjunto sudamericano apeló a un juego excesivamente agresivo para intentar frenar a los vigentes subcampeones del mundo.

“No fue fácil. Usaron todos los recursos posibles. Quizás no es el tipo de fútbol que lleva a la gente al estadio, jugar con esa agresividad, exagerándolo todo”, manifestó Deschamps al término del encuentro.

Antes del gol del delantero del Real Madrid que desequilibró el marcador, Francia vivió una tarde de frustración ante un rival que logró mantener la paridad durante buena parte del partido.

Los Bleus llegaron a esta instancia con una notable producción ofensiva, tras convertir 13 goles en sus cuatro presentaciones anteriores. Sin embargo, frente al orden defensivo paraguayo les costó encontrar espacios y generar ocasiones claras de peligro, a pesar de dominar ampliamente la posesión del balón durante los 90 minutos.

Las principales figuras creativas del combinado francés, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, encontraron una férrea resistencia en un equipo guaraní que volvió a exhibir un sólido trabajo defensivo. Paraguay buscaba dar otro golpe en el campeonato, luego de haber eliminado a Alemania en la ronda previa.

“Mantuvimos la concentración en nuestro juego. Fue difícil, tenían muchos hombres por detrás del balón y defienden bien. Jugaron con intensidad y, aun así, supimos encontrar la manera de superar esa resistencia”, añadió Deschamps.

El encuentro también estuvo marcado por las exigentes condiciones climáticas en Filadelfia, donde la temperatura alcanzó los 38 grados centígrados. El intenso calor elevó el desgaste físico de ambos equipos en un compromiso de alta exigencia que terminó clasificando a Francia a los cuartos de final del Mundial 2026.