Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, restó importancia al ambiente que encontrará su selección en el estadio Azteca cuando enfrente a México por los octavos de final del Mundial 2026.

El estratega alemán aseguró que ni el apoyo masivo de la afición local ni la altitud de la capital mexicana son factores que alteren la preparación de su equipo para uno de los partidos más esperados de la fase eliminatoria.

“No quiero hablar de problemas que no existen, no tiene ninguna lógica para mí, y si vienen los problemas, los afrontaremos. He notado mucho respeto y ha habido muchas muestras de afecto para mi equipo”, señaló Tuchel.

La selección inglesa ya se encuentra en la Ciudad de México, ubicada a 2.240 metros sobre el nivel del mar. El entrenador reconoció que sintió “un ligero dolor de cabeza” y que no pudo descansar tan bien como en jornadas anteriores, aunque dejó claro que estos efectos forman parte del proceso de adaptación y no condicionarán el rendimiento de sus dirigidos.

En el aspecto futbolístico, Tuchel prevé un inicio de partido de alta intensidad y considera que los primeros minutos serán determinantes. “Estamos preparados para un inicio contundente de la selección mexicana. Nos van a tratar de dar una probadita de su picor”, comentó.

El técnico también descartó que el regreso de Inglaterra al estadio Azteca tenga un significado de revancha por la eliminación sufrida hace cuatro décadas ante Argentina, en el recordado encuentro marcado por los dos goles de Diego Maradona. Para Tuchel, aquel episodio pertenece a la historia y no debe influir en el presente de su equipo.

“Desde luego que es un recuerdo doloroso, la herida sigue abierta, pero estamos aquí para escribir nuestro propio capítulo”, concluyó el estratega alemán.