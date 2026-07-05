El entrenador argentino Gustavo Alfaro puso en duda su continuidad al frente de la selección de Paraguay tras la eliminación de la Albirroja en los octavos de final del Mundial 2026.

Paraguay cayó por 1-0 frente a Francia en Filadelfia, en un partido definido con un penal convertido por Kylian Mbappé a los 70 minutos.

Al término del encuentro, Alfaro explicó que reflexionará junto a su familia antes de tomar una decisión sobre su futuro y aseguró que no quiere actuar impulsivamente.

“Con lo que hicimos hasta acá no alcanza para el Mundial 2030. Entonces construyamos, construyan, construyan si quieren un Paraguay grande en serio”, manifestó el técnico.

Un regreso mundialista después de 16 años

Alfaro asumió la dirección técnica de Paraguay en agosto de 2024, cuando el equipo estaba fuera de la zona de clasificación sudamericana.

Bajo su conducción, la selección logró seis victorias, cinco empates y una derrota en las Eliminatorias, asegurando su regreso a una Copa del Mundo por primera vez desde Sudáfrica 2010.

En el Mundial 2026, la Albirroja inició su participación con una derrota por 4-1 frente a Estados Unidos, luego venció 1-0 a Turquía y empató sin goles con Australia para avanzar como uno de los mejores terceros.

En la fase eliminatoria sorprendió al eliminar a Alemania en la tanda de penales antes de quedar fuera del torneo frente a Francia.

Un estilo de juego que dividió opiniones

El planteamiento defensivo de Paraguay generó elogios por su eficacia, pero también críticas por parte de rivales y referentes del fútbol.

Tras el encuentro, Kylian Mbappé señaló que el equipo paraguayo planteó un partido muy físico y reconoció que Francia respondió con la misma intensidad.

Por su parte, el seleccionador francés Didier Deschamps consideró que el estilo de la Albirroja se caracterizó por una marcada agresividad defensiva.

Durante el proceso clasificatorio y el Mundial, Alfaro también recibió cuestionamientos del histórico exportero paraguayo José Luis Chilavert, aunque tras la eliminación el exfutbolista destacó la entrega del equipo.

A través de su cuenta en X, Chilavert escribió: “Ustedes han caído con dignidad, defendiendo la historia paraguaya, de lucha y amor propio. A prepararse para los próximos desafíos”.

La renovación, el principal desafío

El entrenador argentino afirmó que el crecimiento del fútbol paraguayo requiere cambios estructurales que trasciendan el trabajo de la selección absoluta.

Según explicó, mantener la competitividad de cara al Mundial de 2030 dependerá del fortalecimiento de todo el sistema futbolístico, desde las divisiones menores hasta la organización institucional.

Mientras tanto, la Asociación Paraguaya de Fútbol deberá esperar la decisión del técnico sobre su continuidad.