Dos goles de Azzedine Ounahi, en los minutos 50 y 82, clasificó este sábado a Marruecos frente a Canadá (0-3), con el tercer tanto de Soufiane Rahimi en los instantes finales , para los cuartos de final del Mundial 2026, en los que se enfrentará al ganador del duelo entre Francia y Paraguay.

En la primera parte del encuentro se lesionó Ismail Saibari, que debió ser cambiado en el minuto 22 por un tirón muscular en la parte posterior del muslo derecho que lo pone en duda para el resto del torneo.

¡Gol de oportunista! Ounahi anota su doblete y pone a Marruecos en cuartos de final tras vencer a Canadá (Foto: AFP)

De las paradas de Bono al gol de Ounahi

Fue mérito de Bounou si Canadá no rompió la igualdad en la primera mitad. El exportero del Sevilla firmó una intervención salvadora en el 10 ante un remate cruzado de Tani Oluwaseyi y sostuvo a una Marruecos que no creó peligro alguno ofensivamente. Le costó igualar el ritmo canadiense y la lesión de su baluarte ofensivo, Saibari, complicó aún más su trabajo.

Casi sorprendido por el nivel físico impuesto por Canadá, Marruecos mostró su frustración. Regresó a los vestuarios con 0-0 en el luminoso y hasta cuatro jugadores amonestados, entre ellos un Achraf Hakimi que quedó involucrado en una tangana al borde del descanso.

Fue necesaria una jugada a balón parado para romper la igualdad. En el minuto 50, en una falta desde la banda derecha, Hakimi jugó en horizontal y Ounahi remató desde la frontal del área con la derecha para anotar el 1-0 de Marruecos en la primera oportunidad clara de su partido.

Para Canadá fue un golpe psicológico. El equipo de Jesse Marsch tardó en reorganizarse y, cuando lo hizo, empujó con orgullo, pero sin pegada.

Con madurez, Marruecos se encerró y esperó el momento para hacer daño al contragolpe. Con Brahim como motor. El media punta sacudió a la defensa canadiense con jugadas de clase y, en el 82, entregó a Ounahi la asistencia para su doblete personal.

Con la clasificación ya en el bolsillo, Marruecos dispuso de aún más espacios y Soufiane Rahimi, tras estrellar un cabezazo al larguero, aprovechó otra asistencia de Brahim para el definitivo 3-0. Marruecos ya es el primer cuartofinalista de esta Copa del Mundo 2026.