Con un tanto de penal de Kylian Mbappé en el minuto 70, Francia avanzó este sábado a los cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar por 0-1 a Paraguay en un partido que se jugó en Filadelfia.

Con ese gol, el delantero del Real Madrid igualó al argentino Lionel Messi en el liderato de la tabla de artilleros con siete.

Los dirigidos por Didier Deschamps jugarán contra Marruecos el 9 de julio en los cuartos de final .

Paraguay vs. Francia. (Foto: Getty Images)

Orlando Gill: “Paraguay sale del Mundial con la frente en alto”

El portero paraguayo Orlando Gill lamentó este sábado la eliminación de la Albirroja en el Mundial 2026 al caer por 0-1 ante la favorita Francia en los octavos de final con un gol de penalti de Kilian Mbappé, pero afirmó que la selección sudamericana “sale con la frente en alto”.

“Paraguay lo dejó todo y sale del Mundial con la frente en alto, si no hubiesen dado ese penalti nos íbamos al alargue” , afirmó Gill.

A los 68 minutos, el VAR llamó al árbitro del partido, el uzbeko Ilgil Tantashev, quien tras revisar una acción en el área en la que el francés Désiré Doué recibe una falta del paraguayo Diego Gómez, señala el punto blanco. Pena máxima que Mbappé cobró junto al palo izquierdo y Gill se estiró para el derecho.

“El penalti que da el VAR es el que decide el resultado, termina definiendo el partido a favor de Francia, son detalles en el área que marcan la diferencia, fue eficacia de ellos, que tienen jugadores rápidos”, agregó el guardameta del San Lorenzo argentino.

Paraguay se marcha de la Copa del Mundo 2026 en la fase de octavos de final después de clasificarse como tercera del Grupo A a la segunda fase, en la que eliminó a Alemania en una tanda de penaltis de la que Gill fue la figura al atajar dos cobros.

Críticas contra Kylian Mbappé

Un hecho que llamó atención y se viralizó en redes fue que Kylian Mbappé le negó el saludo al portero de Paraguay , Orlando Gill, al final del partido.

El arquero se quedó con la mano extendida y más bien Mbappé le restregó el triunfo del equipo francés. Hecho que generó críticas en las redes sociales.