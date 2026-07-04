La banda mexicana Maná regresará al Estadio Ciudad de México, conocido también como Estadio Azteca, para presentarse en el espectáculo de medio tiempo del partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en territorio mexicano y enfrentará a la selección local contra Inglaterra.

El anuncio fue difundido por la agrupación liderada por Fher Olvera a través de un comunicado oficial. En el documento se detalla que esta presentación se realizará en el mismo recinto donde ya habían participado durante la ceremonia inaugural del torneo.

La agrupación ya había formado parte de la apertura del Mundial 2026, donde se presentó ante una audiencia global durante el espectáculo inaugural. En esa ocasión interpretaron uno de sus temas más conocidos en un evento seguido por millones de espectadores.

Con esta nueva presentación, Maná se convierte en una de las pocas bandas en participar tanto en la inauguración como en un espectáculo de medio tiempo dentro de la misma edición del campeonato. La organización del evento no precisó si habrá otros artistas invitados en la jornada.





Intercambio entre Fher Olvera y Liam Gallagher

El anuncio del regreso al escenario deportivo coincidió con una interacción pública entre el vocalista de Maná y Liam Gallagher, integrante de Oasis. El músico británico había comentado en redes sociales que México perdería el encuentro.

Olvera le respondió poco después y afirmó que el domingo se conocerán el desempeño de la selección charra. La discusión generó reacciones en las redes sociales, donde usuarios comentaron el intercambio entre ambos músicos.

“El cantante de Oasis dijo que México va a perder 5-0 contra Inglaterra. A ver, no manches, ubícate, güey. Cinco a cero, cálmate. Ahí nos vemos el domingo para ver cómo nos va”, comentó Olvera.

Como se recuerda, durante la ceremonia inaugural del torneo, Maná encabezó un espectáculo musical transmitido a nivel internacional. En el anterior evento también participaron otros artistas de distintos países como parte de la apertura del campeonato.

La presentación incluyó interpretaciones frente a una audiencia global y marcó el inicio oficial de la competición. El evento fue uno de los programas centrales de la jornada inaugural del Mundial 2026.