Los octavos de final del Mundial 2026 ingresan a su segundo día de competencia con dos compromisos que prometen grandes emociones.

La jornada dominical comenzará a las 15:00 horas con el duelo entre Brasil y Noruega en el estadio Nueva York Nueva Jersey, donde la selección sudamericana intentará imponer su favoritismo ante un rival que ha sorprendido por su solidez a lo largo del torneo.

El segundo encuentro se disputará desde las 19:00 horas en el estadio Ciudad de México, donde el combinado mexicano buscará hacer valer la localía frente a Inglaterra.

El conjunto azteca afronta uno de sus mayores desafíos en el certamen ante una selección inglesa que aspira a meterse entre las ocho mejores del campeonato, en un duelo que cerrará la actividad dominical de los octavos de final.

DIECISEISAVOS DE FINAL

Brasil vs. Noruega

Estadio Nueva York Nueva Jersey

Horario: 15:00 horas (PER/COL/ECU)

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México vs. Inglaterra

Estadio Ciudad de México

Horario: 19:00 horas (PER/COL/ECU)

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