Javier Aguirre, entrenador de la selección de México, tiene claro cuál será una de las principales tareas de su equipo en los octavos de final del Mundial 2026: neutralizar a Harry Kane, máximo goleador histórico de Inglaterra.

El técnico mexicano aseguró que su defensa deberá impedir que el delantero se sienta cómodo sobre el césped del estadio Azteca para reducir al máximo su influencia en el encuentro.

“Es un jugador top. Harry Kane es figura mundial. Es un muchacho de 1.88 metros de estatura, y aun con esa envergadura física tiene mucha claridad en los pies”, afirmó Aguirre, quien confía en el trabajo de una zaga que todavía no ha recibido goles en lo que va del torneo. El objetivo será evitar que el atacante pueda generar juego o aprovechar los espacios cerca del área.

El estratega de 67 años también destacó las múltiples variantes ofensivas del conjunto inglés y advirtió que su selección deberá mantener la concentración durante todo el compromiso. “Inglaterra te puede arrollar en el juego largo y directo y en el cuerpo a cuerpo, y si eso no les funciona, también saben tocar el balón”, analizó el técnico mexicano.

Aguirre, sin embargo, rechazó que la altitud de la Ciudad de México, situada a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, represente un beneficio para sus dirigidos. “La altitud la dejo de lado. En el campo somos una vez contra una vez”, sostuvo.

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