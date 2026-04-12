Las autoridades continúan investigando el presunto feminicidio de la doctora pediatra Minosska de Jesús Pinto Lazo para dar con el responsable. Según versiones preliminares, su expareja es sospechosa de haber eliminado mensajes de WhatsApp que mantuvo con la víctima, un indicio que ya formaría parte de las diligencias del caso.

Tras el asesinato de la gastroenteróloga pediatra Minosska Pinto Lazo, la Policía y la Fiscalía investigan el ataque. Según versiones preliminares, las sospechas recaen sobre su expareja, el médico W.S.G., debido a que presuntamente habría borrado el historial de llamadas y mensajes de WhatsApp. Al estar los dispositivos vinculados, se detectó la presunta ausencia de comunicaciones desde el pasado domingo, un hecho que actualmente es materia de investigación.

FISCALÍA. A la fecha no hay ninguna persona detenida por esta muerte, por lo que la Fiscalía a cargo del fiscal Marlon Arámbulo, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, informó el inicio de una investigación preliminar por un plazo de siete días.

Dentro de la investigación, se programó la declaración de su prima hermana y del médico W.E.S.G, así como de los efectivos que estuvieron presentes en la escena del crimen como parte de la investigación.

Además, de analizar el resultado de la necropsia de ley, de los equipos celulares de la víctima y la visualización de las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron el momento exacto del crimen para determinar e identificar al sicario que acabó con la vida de la doctora Pinto Lazo.

PRONUNCIAMIENTO. Mientras tanto, el Consejo Regional III Lima del Colegio Médico del Perú exhortó al Ministerio Público y a la Policía realizar una investigación exhaustiva, que permita determinar las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades. Asimismo, al Ministerio del Interior a reforzar estrategias de seguridad ciudadana, sobre todo en zonas con incremento de hechos delictivos.

En tanto, los miembros del Colegio Médico de Piura le rindieron homenaje póstumo a Minosska Pinto donde resaltaron su gran labor profesional y el gran vacío que deja en la ciudad de Piura. “Exigimos una correcta investigación en las diferentes instancias,”, dijo el Dr. Jorge Espinoza, decano de la institución.