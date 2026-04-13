Ayer se dio una masiva despedida a la médica víctima del sicariato, cuyo asesinato originó una indignación ciudadana y sus familiares exigen acciones urgentes frente a la creciente inseguridad.

TAMBIÉN PUEDE LEER:

Piura: Asesinan a balazos a una médica

En medio de escenas de profundo dolor y pedidos de justicia, despidieron a la doctora talareña Minosska Pinto Lazo, cuyo asesinato ha conmocionado a toda la región. Sus familiares, vecinos, amigos y colegas acompañaron el cortejo fúnebre, marcado por el llanto y la indignación.

La joven médica deja en la orfandad a un niño de apenas un año y medio, mientras su familia afronta una pérdida irreparable. De otro lado, la policìa logró detener a tres presutos sicarios vinculados al acto de sicariato.

Previo al sepelio, el párroco de la iglesia La Inmaculada, padre Eduardo Palacios Morey, realizó una paraliturgia de cuerpo presente. Las calles lucieron abarrotadas de personas que acompañaron el féretro hasta el cementerio La Campana, en una multitudinaria muestra de respeto y solidaridad.Durante la ceremonia, el médico William Seminario, esposo de la víctima, recordó a Minosska Pinto como una mujer ejemplar, dedicada a su familia y a la salud infantil. Entre lágrimas, su esposo pidió que se esclarezca el crimen y se haga justicia.

Fuentes policiales dieron a conocer la captura de tres presuntos sicarios, identificados como “Nena”, “J” e “Ite, quienes fueron intervenidos en Piura. También habrían detenido al exesposo de Minosska Pinto Lazo.

Este importante avance en las investigaciones ha generado expectativas en la población, que exige resultados concretos y sanciones para los responsables del crimen, aunque no se descarta la posible participación de un familiar directo, lo que amplía las líneas de indagación y mantiene en reserva detalles clave del proceso.