La policía capturó a tres presuntos implicados en el asesinato de la médica pediatra Minosska Pinto Lazo, entre los que se encuentra su esposo y padre de su hijo, William Seminario Girón. Según testimonios de los detenidos, él habría pagado 10,000 soles al sicario para acabar con la vida de la mujer.

TAMBIÉN PUEDE LEER:

Piura: La expareja de la doctora Minosska Pinto borra mensajes

Así lo reveló el jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Daniel Jares Reyme, quien explicó que luego de un trabajo articulado del personal especializado de Lima y Piura y tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del la clínica donde laboraba Pinto Lazo, se identificó a Cristian Socolaya Bayona (22 años), alias “Tite”, quien serían la persona que realizó el “reglaje” a la médica.

“Este sujeto dentro de esta banda criminal tendría la función de marcador, marcó a la pediatra desde el momento que salió de la clínica y se dirigió a su casa en un taxi y habría llamado al sicario”, dijo Jares. Agregó que el “marcador” siguió a la víctima durante 13 minutos hasta su vivienda, donde el sicario la mató de dos disparos en la cabeza.

Tras las indagaciones se ubicó a Junior Miñán Seminario, quien sería el chofer de la moto que trasladó al sicario Luis Alejandro Rojas Guillérn, alías “Gordo o cara de chancho”, quien se encuentra prófugo. Miñán en su declaración admitió su participación en el traslado del sicario y reveló que el encargo provino de un tal “Viejo” y quien ordenó el crimen fue el esposo de la víctima y por el que había pagado S/10,000.

Seminario fue detenido en Talara por la policía el domingo. La policía encontró a los primeros detenidos una fotografía de la víctima y un croquis de su rutina, lo que significaría que se habría dado un seguimiento. “Presumimos que sería una cuestión sentimental, pero todavía está en proceso de investigación”, dijo Jares, sobre el móvil del crimen.