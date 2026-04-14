Virú se había posicionado como una de las provincias con más alto índice criminal, detrás de Trujillo y Pataz. Sin embargo, en articulación con las empresas agroindustriales, la situación ha podido ser revertida dado que se fortaleció a la Policía y Seguridad Ciudadana.

El alcalde de esta provincia, Javier Mendoza, sostuvo que, en ese sentido, esperan desarrollo sin mayor incidencias delictivas uno de sus eventos más importantes como es la Feria de la Ciruela 2026 que, el último viernes fue anunciada por todo lo alto.

“El año pasado tuvimos 150 policías que nos enviaron desde Virú y este año estamos haciendo las mismas gestiones. A parte de la policía que nosotros tenemos y hay seguridad ciudadana a disposición, más de 100 agentes de seguridad privada y las rondas”, indicó.

Según precisó, el índice criminal ha descendido notablemente. Mencionó que en el primer trimestre del 2025, la cifra de asesinatos era de 25, mientras que este año, se ha registrado 4. Mendoza, mencionó que de manera articulada, pueden haber más y mejores resultados.

“El año pasado a esta fecha teníamos 25 muertos, hoy tenemos 4, nos gustaría que sea cero, pero en el trabajo que se ha hecho con la Policía, hemos creado la División Policial, el Gobierno Regional dotó de patrulleros a las comisarías de Chao, Virú y Guadalupito, tenemos Dinoes”, añadió.