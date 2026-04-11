La Municipalidad Provincial de Virú (MPV) presentó oficialmente la XXVI Feria Internacional de la Ciruela 2026, evento que del 23 al 26 de abril celebrará las bondades de la fruta bandera de dicha provincia liberteña.

Esta edición, enfatizó la organización, busca consolidar a la feria como una vitrina estratégica para promover la identidad cultural y el esfuerzo de los productores locales, quienes han convertido a la ciruela “en un motor de orgullo y desarrollo para esta pujante provincia de más de 200 mil habitantes”.

El alcalde provincial de Virú, Javier Mendoza Torres, destacó la importancia de este evento para el crecimiento económico de la zona. “Invitamos a todo el país a visitar la tierra del cañán y la ciruela. Estamos a solo una hora de Trujillo, con los brazos abiertos para mostrar nuestra riqueza agroindustrial. Esta feria es el resultado del trabajo articulado para fortalecer el turismo y asegurar que el éxito de nuestra agroexportación se traduzca en alegría y bienestar para todas las familias viruñeras”, expresó.

El domingo 26 se ha previsto la elaboración del pionono de ciruela más grande del mundo, en la Plaza de Mayor de Virú.