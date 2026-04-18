Seis días después de las elecciones, la incertidumbre por conocer quién ingresa a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio se mantiene y crece cada hora que pasa.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció [al cierre de esta nota] que el conteo de votos de la elección presidencial había llegado al 93.359% de actas contabilizadas.

De acuerdo con el reporte oficial, Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, se mantiene en el segundo lugar, con una estrecha ventaja sobre Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

AL ROJO VIVO

En el sistema oficial de la ONPE, Sánchez registra 1,890,544 votos, equivalentes al 12.004% de los sufragios válidos.

Por su parte, López Aliaga registra 1,877,454 votos, lo que representa el 11.921% de los votos válidos.

La diferencia entre ambos candidatos es de 13, 090 votos, por lo que la contienda por el segundo lugar sigue abierta mientras avanza el procesamiento de las actas pendientes.

FIRME

En tanto, la candidata Keiko Fujimori Higuichi, de Fuerza Popular, continúa liderando el conteo con 2,688, 331 votos, que representan el 17.057% de votos válidos, según el último reporte oficial.

Las cifras continúan actualizándose conforme se incorporan nuevas actas al sistema electoral.

El reporte oficial señala que el avance del conteo alcanzó el 93.359% de actas contabilizadas, de un total de 92,766 actas previstas para el proceso electoral.

Aún existen actas en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y otras pendientes, por lo que los resultados siguen en actualización permanente.

MATERIAL EN LA CALLE

Esta etapa del conteo de votos se vio de alguna manera enturbiada al conocerse el hallazgo de cuatro cajas con cédulas electorales correspondientes a mesas de sufragio de Santiago de Surco, reportado el jueves 16 de abril en Willax TV.

Ante ello, la ONPE explicó que una empresa fue contratada para brindar el servicio de movilidad para trasladar material electoral desde un local de votación hasta la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Lima Oeste 3, pero al llegar al destino se detectó la ausencia de cuatro que habían sido colocadas en la maletera. Se realizó la denuncia policial.

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