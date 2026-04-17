Las Elecciones Generales 2026 ha marcado el retorno al sistema bicameral en el Perú (senadores y diputados) y la población en la región La Libertad se encuentra atenta a la definición de su único representante en la Cámara de Senadores y al parecer todo apunta a que ese puesto será para Víctor Flores Ruiz, de la organización política Fuerza Popular.

De acuerdo con los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) al 41.833% de actas contabilizadas por candidato, Víctor Flores se ubica en el primer lugar con 6, 575 votos a su favor, mientras Víctor León Álvarez, su más cercano perseguidor, de Renovación Popular, alcanza 4,081.

BUEN PERDEDOR

Consultado al respecto, Víctor León dijo que el hecho de que Víctor Flores esté adelante en este proceso es la “lógica de la elección general”, pues el partido político que gana en la región es quien coloca al senador.

“El pueblo se ha pronunciado y ha ganado la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori en la región La Libertad”, recalcó.

NO MÁS ELECCIONES

En ese sentido, Víctor León agradeció el apoyo que le han brindado los electores que confiaron en él, pero adelantó que ya no está en sus planes próximos ser candidato a ningún cargo público. “Yo fui invitado para postular como senador y acepté esta responsabilidad con mucha satisfacción. Ahora el pueblo tiene sus criterios de cómo elegir y tiene sus preferencias electorales y estas son las autoridades que tenemos”, agregó.

DIPUTADOS

De otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó que a La Libertad le corresponden siete escaños en la Cámara de Diputados. Al 53.339% de actas contabilizadas [al cierre de esta nota] por la Onpe, se puede proyectar que Fuerza Popular se asegura tres curules, uno Juntos por el Perú, uno para Renovación Popular, uno para el Partido del Buen Gobierno y uno para Obras. Esto puede variar.

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