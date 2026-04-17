La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aseguró que en La Libertad se instaló el 100% de las mesas de sufragio previstas para la jornada electoral del último domingo, “con la activa y responsable participación de los miembros de mesa”.
Precisó que la primera mesa de sufragio (N° 030924) fue instalada a las 4:50 a.m. en la I.E. N° 80255, en el distrito de Mache, provincia de Otuzco.
Aseveró también que en distritos como Chicama (Ascope) y Víctor Larco Herrera (Trujillo), así como en localidades de la sierra como en los centros poblados de Chinchinvara (Julcán) y Ucrumarca (Pataz), los miembros de mesa acudieron antes de las 6 a. m. para instalar oportunamente las primeras mesas de votación.
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