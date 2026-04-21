Aparatos móviles estaban debajo de su camarote. También se encontró un encendedor. (Foto: Pronacej)
Aparatos móviles estaban debajo de su camarote. También se encontró un encendedor. (Foto: Pronacej)

Tres celulares hallaron los agentes de seguridad en el interior del cuarto de un adolescente de 17 años que se encuentra internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, también conocido como exFloresta. La infracción quedó al descubierto, tras una gresca entre dos menores.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la intervención, los responsables de velar por el control realizaron una exhaustiva revisión del área, logrando ubicar una caja de doble fondo escondida debajo de un camarote. En su interior se encontraron los aparatos móviles y un encendedor, objetos cuya tenencia está estrictamente prohibida dentro de estos establecimientos.

Luego, se activó de inmediato los protocolos de seguridad. El hecho fue comunicado a las autoridades competentes para las diligencias correspondientes conforme a ley.

El director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), Luis Vega, informó que estas acciones de control forman parte del fortalecimiento de los protocolos de seguridad que se vienen realizando en los centros juveniles a nivel nacional, con la finalidad de salvaguardar el proceso de reinserción social de los adolescentes que cumplen medidas socioeducativas de internación.

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