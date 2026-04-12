Diez internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo (CJDR), también conocido como exFloresta, fueron trasladados la tarde del último viernes hacia Centros de Internación de Alta Seguridad, al parecer de la ciudad de Lima, como medida preventiva de control.

ACCIONES

El operativo ejecutado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), contó con el apoyo estratégico de la Aviación del Ejército del Perú (AE) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con el único objetivo de fortalecer las acciones de seguridad ciudadana y resguardar el proceso de resocialización juvenil.

De acuerdo con el video emitido por el MINJUSDH, los adolescentes luego de pasar un control riguroso de verificación fueron conducidos bajo una estricta vigilancia y abordaron una avioneta del Ejército para conducirlos a la capital. “Esta medida busca garantizar entornos más seguros, fortalecer el control preventivo y asegurar que los procesos de resocialización juvenil se desarrollen en condiciones adecuadas”, informó el Ministerio de Justicia.

El Pronacej informó que, en lo que va del año, se han realizado 186 traslados y 932 operativos de control, de los cuales 872 corresponden a operativos ordinarios, 60 a operaciones conjuntas en coordinación con la Policía Nacional del Perú, INPE y Ministerio Público y tres a megaoperativos simultáneos en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación a nivel nacional.

HACINAMIENTO

Félix Guzmán Reyes, director de la exFloresta, había hecho hincapié que el centro juvenil fue construido para albergar a 90 internos, pero que en la actualidad había 247.