El Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de Arequipa registra apenas un 60% de avance; así lo dio a conocer la gerente general del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA), Patricia Muñoz Medina, quien señaló que la matriz de observaciones ya fue completada al 100%; sin embargo, el análisis para definir cuáles proceden o serán descartadas alcanza poco más del 30% de avance.

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La funcionaria señaló que el cronograma del PDM sigue vigente pese a factores políticos y estimó alcanzar el 70% de avance en la siguiente presentación prevista para el 20 de junio. Cabe precisar que el instrumento de gestión territorial beneficiará a cerca de 1.2 millones de habitantes de los 21 distritos de Arequipa mediante planificación urbana.

FALTA

No obstante, uno de los principales pendientes está relacionado con el análisis de riesgos por torrenteras. De las diez identificadas en la ciudad, cuatro cuentan con avances técnicos más desarrollados, mientras el resto sigue en análisis para completar diagnósticos y definir futuras intervenciones.

Muñoz advirtió que los distritos de Paucarpata, Mariano Melgar y Alto Selva Alegre mantienen mayor riesgo y vulnerabilidad ante posibles emergencias y añadió que las torrenteras de Chullo y Paucarpata reciben prioridad debido a su impacto sobre zonas urbanas, en coordinación con entidades especializadas para plantear proyectos de mitigación.