El Mundial 2026 iniciará oficialmente el próximo jueves 11 de junio con una ceremonia de inauguración que promete convertirse en uno de los espectáculos más vistos del planeta. La FIFA confirmó que el show comenzará a las 11:30 a. m. (hora del Centro de México) en el emblemático Estadio de la Ciudad de México, conocido históricamente como el Estadio Azteca.

La ceremonia tendrá una duración aproximada de una hora y servirá como antesala del partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica, programado para la 1:00 p. m. hora local.

Miles de aficionados asistirán al recinto deportivo, cuyas puertas se abrirán cuatro horas antes del encuentro para el ingreso y las actividades previas.

Con esta edición, el Estadio Azteca hará historia al convertirse en el primer escenario del mundo en albergar tres inauguraciones de una Copa Mundial de la FIFA, tras haber sido sede de los torneos de 1970 y 1986.

La FIFA también anunció un espectáculo musical con artistas de talla internacional y representantes de la música latina. Entre los cantantes confirmados figuran Alejandro Fernández, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Maná, Lila Downs y Tyla.

El evento será transmitido a nivel mundial y marcará el inicio de la Copa del Mundo más grande de la historia, que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones y sedes compartidas entre México, Estados Unidos y Canadá.