La plaza Túpac Amaru, ubicada en el distrito de Wanchaq, fue el escenario para una emotiva ceremonia en conmemoración del 245 aniversario del martirologio de Túpac Amaru II. Este evento recordó la valentía y el legado del líder indígena que luchó por la justicia y la libertad de los pueblos andinos.

La ceremonia comenzó con un minuto de silencio en homenaje a Túpac Amaru II y a todos aquellos que dieron su vida por la causa de la independencia. Autoridades locales, junto con representantes de diversas comunidades indígenas, estuvieron presentes para rendir tributo a uno de los héroes más emblemáticos de la historia peruana.

El evento incluyó actuaciones culturales que resaltaron la rica herencia indígena de la región. Danzas tradicionales fueron interpretadas por jóvenes de la comunidad, vestidos con trajes típicos, lo que permitió a los asistentes conectarse con las raíces culturales y la historia de resistencia ante la opresión.

William Peña, alcalde de Wanchaq compartió palabras sobre el impacto de Túpac Amaru II en la historia de Perú. Hizo hincapié en la importancia de mantener viva su memoria y continuar luchando por la igualdad y los derechos humanos. Se destacaron frases célebres del líder indígena, recordando su compromiso con la justicia social.

Para culminar la ceremonia, se realizó una ofrenda floral al monumento de Túpac Amaru II en la plaza. Niños, jóvenes y adultos participaron colocando flores como símbolo de respeto y gratitud por su sacrificio.

La conmemoración en la plaza Túpac Amaru en Wanchaq fue un evento significativo que unió a la comunidad en un esfuerzo por honrar el legado de un líder que sigue inspirando a generaciones. La memoria de Túpac Amaru II perdura como símbolo de resistencia y esperanza para un futuro más justo e inclusivo.