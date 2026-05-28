Un exjuez de Lima fue condenado por recibir pagos ilegales de una empresa arequipeña a cambio de favorecerla en la ejecución de medidas cautelares de embargo. La sentencia fue conseguida por la Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.

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Según la investigación fiscal, Juan Salazar se desempeñaba como juez del Décimo Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de Lima, cuando solicitó y recibió entre 2013 y 2015 pagos indebidos por parte de la empresa Oncoserv Arequipa S. A. C. a cambio de beneficiarla en un laudo arbitral que esta mantenía contra el Gobierno Regional de Arequipa.

Durante el juicio quedó acreditado que el condenado recibió USD 20 000 en setiembre de 2013, y que además cobró el 10% del monto de cada embargo que ejecutaba a favor de la empresa.

La sentencia establece cinco años de pena privativa de libertad suspendida por cuatro años, además de tres años y ocho meses de inhabilitación para ejercer función pública.

Asimismo, deberá pagar 365 días de multa y una reparación civil de S/ 80 000 a favor del Estado.